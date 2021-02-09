Боррель после провального визита в Москву намерен инициировать санкции против РФ

Глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, отчитываясь о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента, заявил, что предложит ввести новые санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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"Российское правительство идет по авторитарному пути и не проявляет терпимости по делу Навального... Было бы хорошо предусмотреть санкции. Я воспользуюсь своим правом инициативы и внесу предложения, которые консолидируют борьбу с дезинформацией и кибератаками", – сказал Боррель.

Ожидается, что он представит свои предложения министрам иностранных дел ЕС на встрече 22 февраля. Принятие санкций требует их единодушия.

"Доверия между ЕС и Россией больше нет, а экономические отношения были подорваны санкциями, введенными после аннексии Крыма", – подчеркнул Боррель.

"Мой визит в Москву преследовал двойную цель: донести позицию ЕС по делу Навального и выяснить, хотят ли российские власти переломить негативную тенденцию в наших отношениях. Ответ был отрицательным. Их не интересует наша обеспокоенность ситуацией с правами человека. Однако молчать нельзя", – сказал он.

При этом дипломат отметил, что важно "найти способ избежать постоянной конфронтации".

4-6 февраля состоялся визит Борреля в Россию. Тема визита – арест Навального. После окончания переговоров Боррель заявил, что Россия не хочет сближения с Европейским союзом, она все больше отдаляется от Европы.

В Европарламенте начали сбор подписей к письму президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением отправить в отставку Борреля.

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Вадим Ребрина

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