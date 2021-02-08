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"Визит в РФ был провалом". В Европарламенте собирают подписи за отставку топ-дипломата ЕС

08.02.2021, 11:05
Рихо Террас (фото - ЕРА)

В Европарламенте начали сбор подписей к письму президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. Процесс на фоне визита Борреля в Москву инициировал эстонский депутат из партии Отечество Рихо Террас, передает Postimees.

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Как отмечается, Террас намерен направить письмо фон дер Ляйен в понедельник. На выходных он призывал евродепутатов подписываться под ним и к вечеру воскресенья говорил, что удалось привлечь порядка 20 сторонников, "включая очень влиятельных людей".

Террас не стал предполагать, сколько в итоге получится собрать подписей.

"Это большая политическая игра, и я только новичок в ней (стал евродепутатом с 1 февраля 2020-го, – ред.). Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии", – сказал евродепутат.

Террас не может сказать, будет ли иметь его письмо какое-то влияние. Но он надеется, что Боррель "осознает свою ошибку" и "поймет, что не может дальше представлять европейские страны".

"Он (Боррель, – ред.) открыто солгал, что никто не требовал санкций из-за заключения Навального, что не соответствует действительности. Он также дал России возможность использовать свой визит для пропаганды", – объяснил свое недовольство Террас.

  • Визит Борреля в РФ состоялся с 4-6 февраля 2021 года. Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с Боррелем – тот обещал призвать Москву к "полному выполнению минских соглашений".
  • После визита Боррель сказал, что "РФ, похоже, все больше отдаляется от Европы". Он также заверил, что настаивал в Москве на продвижении к полному выполнению минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины.
  • В РФ заявили, что эти слова Борреля сильно контрастируют с его заявлениями на совместной пресс-конференции в Москве. Там также намекнули на несамостоятельность Евросоюза
  • Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс раскритиковала визит Борреля. По ее мнению, на пресс-конференции ЕС не осудил четко российскую агрессию против Украины. Также она сказала, что Боррелю стоило встретиться со сторонниками Навального. 

Читайте также: Россия высылает дипломатов ЕС за поддержку протестов в защиту Навального

Марк Сировой
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европарламент Рихо Террас ЕС отставка урсула фон дер ляйен Жозеп Боррель
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