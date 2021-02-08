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У Лаврова подтрунивают над топ-дипломатом Брюсселя и намекают, откуда "управляют ЕС"

08.02.2021, 07:11
У Лаврова подтрунивают над топ-дипломатом Брюсселя и намекают, откуда
Сергей Лавров на встрече с Жозепом Боррелем (фото — МИД РФ)

Реагируя на критические выводы первого дипломата ЕС Жозепа Борреля о курсе России после его визита в Москву, во внешнеполитическом ведомстве РФ намекнули на несамостоятельность Евросоюза. Это видно по заявлению МИД РФ, которое распространил рупор пропаганды Кремля ТАСС.

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В ведомстве у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова "с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита". Там говорят, что они сильно контрастируют с его заявлениями на совместной пресс-конференции в Москве.

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"(Боррель) имел все возможности сразу же дать собственную оценку, – сказали в МИД РФ, заявив, что Лавров так и сделал. – Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате".

СПРАВКА. 7 февраля 2021 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Боррель после визита в Москву 4—6 февраля у себя в блоге посетовал на "агрессивную пресс-конференцию", и написал, что "встреча с Лавровым показала: Европа и Россия расходятся и, похоже, Россия постепенно отключается от Европы". "Российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия", – резюмировал он, намекнув на новые санкции против РФ.

Далее российские дипломаты заподозрили, что "по прилету в Брюссель, возможно, главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС".

Ранее власти РФ неоднократно намекали, что политику Евросоюза якобы формируют из Вашингтона. То же самое, только прямым текстом, Кремль и его рупоры годами говорят об Украине.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России геополитика евросоюз мид рф реакция Жозеп Боррель
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