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25.03.2019, 16:34

Борт British Airways вместо Дюссельдорфа приземлился в Эдинбурге

Борт British Airways вместо Дюссельдорфа приземлился в Эдинбурге - Фото
Фото: ЕРА

Пассажиры поняли, что произошла ошибка, когда после приземления самолета было сделано объявление "приветствуем в Эдинбурге"

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Самолет British Airways, который должен был следовать из Лондона в Дюссельдорф (Германия), из-за неправильной подачи документов по рейсу ошибочно приземлился в Эдинбурге. Об этом сообщает ВВС.

Пассажиры поняли, что произошла ошибка, когда после приземления самолета было сделано объявление "приветствуем в Эдинбурге".

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Рейс вскоре перенаправили в Дюссельдорф. К этому времени самолет уже благополучно приземлился.

Немецкая компания WDL Aviation осуществила этот рейс для British Airways в рамках лизинговой сделки. В BA сообщили, что выясняют, как у пилотов оказался ложный план полета.

19 марта на борту пассажирского лайнера, заходившего на посадку в международный аэропорт Мехрабад в Тегеране, вспыхнул пожар. На борту самолета находилось около 100 человек, всех их эвакуировали.

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Теги: самолет, british airways, авиакомпания, эдинбург
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