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19.03.2019, 21:17

В аэропорту Тегерана при посадке загорелся самолет

В аэропорту Тегерана при посадке загорелся самолет - Фото
Фото: скриншот видео

По предварительным данным, никто не пострадал

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На борту пассажирского лайнера, заходившего на посадку в международный аэропорт Мехрабад в Тегеране, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Arabnews.

Отмечается, что на борту самолета находилось около 100 человек, всех их эвакуировали.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия дежурят 10 карет скорой помощи и бригады пожарных.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за того, что шасси самолета не открылось как положено.

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0 марта 2019 года в катастрофе вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии, а также 19 сотрудников ООН. На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Они летели рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения). 

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Теги: тегеран, самолет, пожар
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