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10.03.2019, 20:09

Масштабная катастрофа в Африке: что известно о погибших

Масштабная катастрофа в Африке: что известно о погибших - Фото
Фото: EPA

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли семья словацкого депутата и политик из Сицилии

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В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, погибла семья словацкого депутата Антона Грнка. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"С глубоким сожалением сообщаю, что сегодня утром в авиакатастрофе в Аддис-Абебе погибла моя любимая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала", - отметил депутат.

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Всего на борту разбившегося самолета было четверо граждан Словакии.

По данным агентства Ansa, среди погибших – член регионального совета Сицилии, известный археолог Себастиано Туса, который направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО.

По данным Ethiopian Airlines, при крушении погибли граждане Кении (32 человек), Канады (18 человек), Эфиопии (девять человек), Италии (восемь), Китая (восемь), США (восемь), Великобритании (семь), Франции (семь), Египта (шесть), Германии (пять), Индии (четыре), Словакии (четыре), Австрии (три), Швеции (три), России (три), Марокко (два), Испании (два), Израиля (два), Польши (два), Бельгии (один), Сербии (один), Норвегии (один), Ирландии (один), Индонезии (один), Йемена (один), Уганды (один), Судана (один), Руанды (один), Сомали (один), Того (один), Мозамбика (один), Туниса (один), Саудовской Аравии (один), Джибути (один), Непала (один), Нигерии (один).

Еще один пассажир был с паспортом ООН, его национальность устанавливается.

10 марта 2019 года в катастрофе погибли граждане 35 стран.

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Теги: африка, катастрофа, Эфиопия
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