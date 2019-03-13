Компания Boeing поддержала прекращение полетов 737 Max

Boeing 737 Max (фото - ЕРА)

Компания Boeing поддержала временный запрет на эксплуатацию их самолетов 737 Max, хотя "по-прежнему полностью уверена в их безопасности". Об этом говорится в заявлении Boeing.

Тем не менее, после консультаций с Федеральным авиационным управлением США (FAA) и Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) компания решила рекомендовать временную приостановку эксплуатации своих самолетов Boeing 737 Max.

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"От имени всей команды Boeing мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в этих двух трагических авариях", - сказал Денис Муйленбург, генеральный директор The Boeing Company.

"Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в сотрудничестве со следователями, принять меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения трагедии", - добавил он.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек находившиеся на борту.

Сегодня о аременном прекращении полетов Boeing 737 Max объявили США и ЕС.