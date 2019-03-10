Крушение самолета в Африке: погибли 12 сотрудников ООН

Фото: EPA

При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии, которое произошло через шесть минут после вылета из аэропорта Боле, погибли по меньшей 12 сотрудников Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает Associated France press.

"По данным источника в ООН, по меньшей мере, дюжина сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии", - говорится в сообщении.

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10 марта 2019 года в катастрофе погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии.