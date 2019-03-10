Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.03.2019, 22:04

Крушение самолета в Африке: погибли 12 сотрудников ООН

Крушение самолета в Африке: погибли 12 сотрудников ООН - Фото
Фото: EPA

Жертвами масштабной катастрофы стали 157 человек

Реклама
Реклама

При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии, которое произошло через шесть минут после вылета из аэропорта Боле, погибли по меньшей 12 сотрудников Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает Associated France press.

"По данным источника в ООН, по меньшей мере, дюжина сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Реклама

10 марта 2019 года в катастрофе погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, авиакатастрофа, африка, Эфиопия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 