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19.06.2019, 20:18

Brexit. Лидер оппозиции призвал к проведению второго референдума

Brexit. Лидер оппозиции призвал к проведению второго референдума - Фото
Фото: EPA

По мнению оппозиции, референдум необходим для реализации любого варианта Brexit

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно выхода Великобритании из Европейского Союза и организацию второго референдума - для любого варианта дальнейшего развития ситуации с Brexit. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit.

Это было заявлено в рамках заседания оппозиционного теневого правительства Великобритании во главе с Корбином, на котором собравшиеся обсудили политику партии относительно вероятного выхода Британии из ЕС.

Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников, но признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

16 июня лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Великобритании. 

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Теги: brexit, джереми корбин, референдум, Великобритания
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