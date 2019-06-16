МИД Британии: ЕС готов пересмотреть условия Brexit

Джереми Хант (фото - EPA)

Лидеры стран Евросоюза продемонстрировали готовность к тому, чтобы провести переговоры об условиях Brexit с новым премьер-министром Великобритании. Об этом заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает Би-би-си.

По его словам, европейские лидеры, с которыми он часто ведет диалоги, хотят разобраться с проблемой, которая зашла в тупик Brexit.

"Они говорят, что если к ним обратится британский премьер-министр, с которым они будут готовы иметь дело, и у которого будут идеи по поводу того, как решить вопрос о североирландской границе, то они будут готовы пересмотреть пакет договоренностей", - сказал глава МИД Британии.

Он считает, что это не будет легко, но он считает неприятными альтернативы выхода из состава ЕС без сделки или досрочные выборы.

14 июня 2019 года лидерующий кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что выведет страну из Европейского союза к 31 октября - к последнему крайнему сроку Brexit.