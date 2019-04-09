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09.04.2019, 20:10

Brexit. Палата общин одобрила план Мэй об отсрочке до 30 июня

Brexit. Палата общин одобрила план Мэй об отсрочке до 30 июня - Фото
Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Лидеры ЕС должны рассмотреть этот запрос на саммите 10 апреля

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Члены Палаты общин парламента Великобритании приняли план премьер-министра Терезы Мэй, по которому выход Соединенного королевства с ЕС откладывается до 30 июня. Об этом сообщает Радио Свобода.

План Мэй поддержали 420 законодателей, 110 проголосовали против.

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Мэй намерена продолжить переговоры с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы получить достаточно голосов членов парламента для принятия ее соглашения о выходе из ЕС.

На прошлой неделе ​​Мэй предложила председателю Европейского совета Дональду Туску перенести Brexit на 30 июня. Лидеры ЕС должны рассмотреть этот запрос на саммите 10 апреля. Если они ответят отказом, Британии грозит выход из ЕС 12 апреля без соглашения.

Евросоюз, со своей стороны, готов предложить Британии перенести Brexit сразу на год, с тем, чтобы в случае одобрения соглашения с ЕС дата может быть перенесена на более ранний срок.

Британская Палата общин на прошлой неделе преимуществом в один голос приняла специальный законопроект, обязывающий премьера попросить об отсрочке Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. При этом депутаты уже трижды отказались одобрить сделку о выходе Британии из ЕС и не смогли предложить любого альтернативного подхода к Brexit.

Сначала Brexit должен был состояться 29 марта, на данный момент он отсрочен до 12 апреля.

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Теги: Тереза Мэй, Великобритания, brexit
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