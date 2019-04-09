Brexit подождет. Парламент Британии проголосовал за отсрочку

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Вчера, 8 апреля, Палата общин британского парламента проголосовала за закон, обязующий премьер-министра Терезу Мэй договариваться в Европейским союзом о новой отсрочке выхода Великобритании из блока (Brexit). Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект поддержали 309 депутатов, против проголосовал 81 парламентарий. Предложение подготовили лейбористка Иветт Купер и консерватор Оливером Летвиным.

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После голосования Купер поблагодарила депутатов за работу "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".

По ее словам, это свидетельствует о том, что британский парламент выступает против Brexit без сделки ЕС.

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Вечером в понедельник, 1 апреля, Палата общин британского парламента отклонила все четыре альтернативы по соглашению с Евросоюзом о выходе страны из блока.