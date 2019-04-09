Brexit подождет. Парламент Британии проголосовал за отсрочку

Вчера, 8 апреля, Палата общин британского парламента проголосовала за закон, обязующий премьер-министра Терезу Мэй договариваться в Европейским союзом о новой отсрочке выхода Великобритании из блока (Brexit). Об этом сообщает The Guardian.
Законопроект поддержали 309 депутатов, против проголосовал 81 парламентарий. Предложение подготовили лейбористка Иветт Купер и консерватор Оливером Летвиным.
После голосования Купер поблагодарила депутатов за работу "в необычных и быстро меняющихся обстоятельствах".
По ее словам, это свидетельствует о том, что британский парламент выступает против Brexit без сделки ЕС.
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Вечером в понедельник, 1 апреля, Палата общин британского парламента отклонила все четыре альтернативы по соглашению с Евросоюзом о выходе страны из блока.
27 марта Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.