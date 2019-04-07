Brexit под угрозой срыва. Мэй призвала голосовать за сделку с ЕС

Тереза Мэй (фото - EPA)

В субботу, 6 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в обращении к депутатам заявила, что страна может не выйти из состава Европейского союза, если парламентарии не проголосуют за сделку с Брюсселем. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мэй, чем больше времени уйдет на подготовку условий сделки с ЕС, тем больше риск, что Великобритания вообще никогда не покинет блок.

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"Это будет означать, что мы позволим, чтобы Brexit, за который голосовали британцы, ускользнул из наших рук. Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку", - заявила она.

Вечером в понедельник, 1 апреля, Палата общин британского парламента отклонила все четыре альтернативы по соглашению с Евросоюзом о выходе страны из блока.