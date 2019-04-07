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07.04.2019, 08:21

Brexit под угрозой срыва. Мэй призвала голосовать за сделку с ЕС

Brexit под угрозой срыва. Мэй призвала голосовать за сделку с ЕС - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что без сделки с ЕС Brexit может не состояться вообще

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В субботу, 6 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в обращении к депутатам заявила, что страна может не выйти из состава Европейского союза, если парламентарии не проголосуют за сделку с Брюсселем. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мэй, чем больше времени уйдет на подготовку условий сделки с ЕС, тем больше риск, что Великобритания вообще никогда не покинет блок.

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"Это будет означать, что мы позволим, чтобы Brexit, за который голосовали британцы, ускользнул из наших рук. Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку", - заявила она. 

Вечером в понедельник, 1 апреля, Палата общин британского парламента отклонила все четыре альтернативы по соглашению с Евросоюзом о выходе страны из блока.

27 марта Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом. 

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Теги: сделка, британия, евросоюз, Тереза Мэй, brexit
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