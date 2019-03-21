Брижит Бардо грозит наказание за разжигание расовой ненависти

Брижит Бардо (фото - ЕРА)

Французской актрисе Брижит Бардо грозит преследование за разжигание расовой ненависти после ее резких высказываний в адрес населения острова Реюньон, практикующего жертвоприношения животных. Об этом сообщает The Telegraph.

84-летняя кинозвезда, являющаяся также активистом по защите прав животных, набросилась на островитян в открытом письме местным властям, обвиняя их в жестоком обращении с домашними животными.

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"Туземцы сохранили свои дикие гены", - говорится в письме Бардо, которую уже пять раз судили за аналогичные преступления, в основном за исламофобские комментарии.

Бардо осудила индусов Реюньона за принесение в жертву коз. Как отмечается, население острова имеет смешанное африканское, азиатское и европейское происхождение. Около 20-25% населения составляют индийцы, исповедующие индуизм.

Актриса описала Реюньон как "демонический остров", на котором люди жестоко относятся к собакам и кошкам. Само население она окрестила "вырожденческим" и "все еще погруженным в варварские традиции предков".

В частности, Бардо возмутил ритуал, когда козе отрезают голову и сбрасывают тело со скалы в море.

Ее заявление вызвало гнев у жителей острова, которые агрессивно отреагировали в социальных сетях.

Анник Жирарден, министр заморских территорий Франции, сказала, что комментарии Бардо были "оскорбительными и расистскими".

Реюньон — заморский регион Франции, расположенный на одноименном острове в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара.

Недавно нубийский козел Линкольн стал первым почетным мэром городка Фэйр-Хэйвен в американском штате Вермонт.