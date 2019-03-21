Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.03.2019, 17:34

Брижит Бардо грозит наказание за разжигание расовой ненависти

Брижит Бардо грозит наказание за разжигание расовой ненависти - Фото
Брижит Бардо (фото - ЕРА)

Бардо назвала индусов Реюньона за принесение в жертву коз "туземцами с дикими генами"

Реклама
Реклама

Французской актрисе Брижит Бардо грозит преследование за разжигание расовой ненависти после ее резких высказываний в адрес населения острова Реюньон, практикующего жертвоприношения животных. Об этом сообщает The Telegraph.

84-летняя кинозвезда, являющаяся также активистом по защите прав животных, набросилась на островитян в открытом письме местным властям, обвиняя их в жестоком обращении с домашними животными.

Реклама

"Туземцы сохранили свои дикие гены", - говорится в письме Бардо, которую уже пять раз судили за аналогичные преступления, в основном за исламофобские комментарии.

Бардо осудила индусов Реюньона за принесение в жертву коз. Как отмечается, население острова имеет смешанное африканское, азиатское и европейское происхождение. Около 20-25% населения составляют индийцы, исповедующие индуизм.

Актриса описала Реюньон как "демонический остров", на котором люди жестоко относятся к собакам и кошкам. Само население она окрестила "вырожденческим" и "все еще погруженным в варварские традиции предков".

В частности, Бардо возмутил ритуал, когда козе отрезают голову и сбрасывают тело со скалы в море.

Ее заявление вызвало гнев у жителей острова, которые агрессивно отреагировали в социальных сетях.

Анник Жирарден, министр заморских территорий Франции, сказала, что комментарии Бардо были "оскорбительными и расистскими".

Реюньон — заморский регион Франции, расположенный на одноименном острове в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара.

Недавно нубийский козел Линкольн стал первым почетным мэром городка Фэйр-Хэйвен в американском штате Вермонт

Отправить:
Распечатать:
Теги: животные, расизм, Брижит Бардо, Реюньон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 