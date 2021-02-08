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Британец построил во Франции особняк за $64 млн – теперь он вынужден его снести: фото

08.02.2021, 19:34
Британец построил во Франции особняк за $64 млн – теперь он вынужден его снести: фото - Фото
Фото - Instagram.com

Британский застройщик-миллионер Патрик Дитер и его жена построили свой особняк в тосканском стиле стоимостью $64 миллиона долларов в Грассе, городе на юге Франции. Однако Высший суд Франции приказал Дитеру снести его в течение 18 месяцев из-за того, что дом был возведен без разрешения в охраняемой лесной зоне. Об этом пишет The Insider

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Сообщается, что строительство дома велось с 2000 по 2011 год из-за чего соседи Дитеров подали на семейство в суд, заявив, что "строительное безумие должно прекратиться". Издание отмечает, что они жаловались на шум в замке на протяжение многих лет.

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Публикация от Celine Barel Perfumery (@celinebarelperfumery)

Помимо этого, на слушаниях в 2016 и 2017 году Дитер признал, что забыл запросить разрешение на строительство замка и игнорировал судебные запреты на прекращение строительства.

В роскошном замке могут разместиться до 36 гостей – нем есть несколько лаунджей, библиотека, камин XV века, погреб с винным залом и кухня с видом на итальянский сад, пишет издание.

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Публикация от Angela Donava (@angeladonava)

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Станислав Стороженко
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