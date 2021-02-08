Британец построил во Франции особняк за $64 млн – теперь он вынужден его снести: фото

Британский застройщик-миллионер Патрик Дитер и его жена построили свой особняк в тосканском стиле стоимостью $64 миллиона долларов в Грассе, городе на юге Франции. Однако Высший суд Франции приказал Дитеру снести его в течение 18 месяцев из-за того, что дом был возведен без разрешения в охраняемой лесной зоне. Об этом пишет The Insider.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, что строительство дома велось с 2000 по 2011 год из-за чего соседи Дитеров подали на семейство в суд, заявив, что "строительное безумие должно прекратиться". Издание отмечает, что они жаловались на шум в замке на протяжение многих лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celine Barel Perfumery (@celinebarelperfumery)

Помимо этого, на слушаниях в 2016 и 2017 году Дитер признал, что забыл запросить разрешение на строительство замка и игнорировал судебные запреты на прекращение строительства.

В роскошном замке могут разместиться до 36 гостей – нем есть несколько лаунджей, библиотека, камин XV века, погреб с винным залом и кухня с видом на итальянский сад, пишет издание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angela Donava (@angeladonava)

Читайте также: Британка купила лотерею за £2 – и выиграла особняк за £545 000

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.