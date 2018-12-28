Британия и РФ договорились частично восстановить состав дипмиссий

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января 2019 года. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, сообщает российский Интерфакс.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", - сказал он в эфире телеканала Россия-24.

Реклама

Посол не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но, по его словам, "половина посольства будет восстановлена".

В марте 2018 года Россия и Великобритания выслали по 23 дипломата из стран. Британия объявила российских дипломатов персонами нон грата после покушения на бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. и его дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", который разрабатывали в СССР и РФ. Были обвинены возможные исполнители отравления - "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Британский премьер Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ.