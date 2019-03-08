Британия может не выйти из ЕС, если не будет соглашения - Мэй

Тереза Мэй (фото - EPA)

Великобритания может вообще не выйти из Европейского Союза, если не будет проголосовано соглашение о Brexit. Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй, передает The Evening Standard.

"Мы можем не выйти из ЕС в течение многих месяцев или мы можем выйти без защиты, которую обеспечивает договор. Мы можем вообще никогда не выйти", - сказала она.

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Голосование в британском парламенте пройдет на следующей неделе. "Поддержите его, и Великобритания выйдет из Европейского Союза. Отклоните его, и никто не знает, что произойдет дальше", - заявила также Мэй.

Она добавила, что переговоры с ЕС "были иногда очень тяжелыми и напряженными", однако обе стороны сделали все, чтобы договориться о соглашении.

Великобритания должна выйти из Европейского Союза 29 марта.

7 марта сообщалось, что ЕС ждет от Британии решения спорного вопроса по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.