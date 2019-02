Британия на 40% увеличит объем гумпомощи для Украины

Британия анонсировала увеличение объема гуманитарной помощи Украине. Об этом по итогам встречи с замминистра по вопросам евроинтеграции Еленой Зеркаль заявила британский министр Харриетт Болдуин.

"Была рада встретиться с Еленой Зеркаль. Мы обсудили совместные усилия по предоставлению гумпомощи, в которой нуждается Украина вследствие российской агрессии", - заявила Болдуин.

Также она добавила, что Британия увеличит объем гуманитарной помощи Украине на целых 40%.

Wonderful to meet #OlenaZerkal in #Ukraine. We discussed our joint efforts to relieve humanitarian suffering caused by Russian aggression. The UK remains committed to supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and announces a >40% uplift in humanitarian support. pic.twitter.com/bJ6YkPcmnH