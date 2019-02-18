Британия намерена усилить позиции в Арктике для защиты НАТО от РФ

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Великобритания в ближайшее время намерена усилить свои позиции в арктическом регионе для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом заявил министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, сообщает Daily Telegraph.

По его словам, британские военные уже начали развертывание своих сил в Арктике.

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Выступая перед британскими морскими пехотинцами на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии, министр сказал, что этот шаг является условием десятилетней программы по наращиванию военного присутствия в арктическом регионе.

Число британских военнослужащих в рамках программы увеличится до бригады.

Программа включает обучение британскими военными специалистами норвежских коллег.

8 октября 2018 года сообщалось, что Великобритания в ходе ближайших военных учений - в противостоянии "военной мощи России" - задействовала недорогие беспилотные летательные аппараты.