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18.02.2019, 06:56

Британия намерена усилить позиции в Арктике для защиты НАТО от РФ

Британия намерена усилить позиции в Арктике для защиты НАТО от РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Британские военные уже начали развертывание своих сил в Арктике

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Великобритания  в ближайшее время намерена усилить свои позиции в арктическом регионе для защиты северного фланга НАТО от России. Об этом заявил министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, сообщает Daily Telegraph.

По его словам, британские военные уже начали развертывание своих сил в Арктике.

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Выступая перед британскими морскими пехотинцами на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии, министр сказал, что этот шаг является условием десятилетней программы по наращиванию военного присутствия в арктическом регионе.

Число британских военнослужащих в рамках программы увеличится до бригады.

Программа включает обучение британскими военными специалистами норвежских коллег.

 8 октября 2018 года сообщалось, что Великобритания в ходе ближайших военных учений - в противостоянии "военной мощи России" - задействовала недорогие беспилотные летательные аппараты.

 

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Теги: британия, нато, гэвин уильямсон, арктика
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