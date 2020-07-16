Британия обвинила Кремль во вмешательстве в выборы. В РФ "не понимают"

В МИД Великобритании заявили, что правительство оставляет за собой право предпринять "соответствующие меры"

В МИД Великобритании заявили, что Россия "почти наверняка" стремилась вмешаться в британские парламентские выборы в 2019 году. Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет The Guardian.

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"На основе всестороннего анализа правительство пришло к выводу, что почти наверняка российские игроки стремились вмешаться во всеобщие выборы 2019 года посредством онлайн-распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в заявлении.

Речь идет о документах, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США. Рааб сказал, что РФ получила их перед выборами и опубликовала в социальной сети Reddit.

Министр иностранных дел также заявил, что продолжается уголовное расследование, поэтому было бы неуместно вдаваться в подробности.

Согласно сообщению Reuters, Рааб сказал, что нет доказательств широкомасштабного российского вмешательства: "Хотя нет никаких свидетельств широкомасштабной российской кампании против всеобщих выборов, любая попытка вмешаться в наши демократические процессы совершенно неприемлема", - сказал глава МИД. При этом он добавил, что британское правительство оставляет за собой право предпринять "соответствующие меры".

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В МИД РФ заявили, что обвинения Великобритании в адрес России "нелогичны и ничем не обоснованы", сообщает ТАСС.

"Заявление (Доминика Рааба, - ред.) настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сегодня Канада, США и Великобритания обвинили Россию в попытке украсть информацию по исследованиям, направленным на разработку вакцин от коронавируса.

Вадим Ребрина

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