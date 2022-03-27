Британия предоставит помощь в 2 млн фунтов для временно оккупированных городов Украины

Министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что Великобритания предоставит Украине 2 млн фунтов стерлингов на поставку продуктов питания для городов Украины, которые оказались во временной оккупации из-за российской агрессии, пишет британское правительство.

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Со следующе недели около 25 грузовиков отправятся в Украину со складов Польши и Словакии. Они поставят в наиболее пострадавшие регионы Украины: сухие продукты, консервы и воду.

"Это жизненно важное пожертвование продуктов питания и припасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения России", – сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.

И добавила, что правительство четырех стран (Британии, Польши, Словакии и Украины) день и ночь работают над тем, чтобы обеспечить необходимым тех, кто подвергается наибольшему риску.

Британия оперативно отреагировала на прямой запрос Украины о необходимой помощи для временно окруженных городов страны. По оценкам МИДа Британии, более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, их фактическая цифра, вероятно, намного выше.

Советница FCDO по гуманитарным вопросам Элис Хупер подтвердила необходимость помощи украинцам, которые вынуждены укрываться в подвалах от российских бомб и ракет.

Анна Чуданова

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