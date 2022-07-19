Британию накрыла аномальная 40-градусная жара: установлен новый температурный рекорд

В Великобритании зафиксирован новый температурный рекорд – температура воздуха достигла более +40°C. Об этом сообщает SkyNews.

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Температура в Хитроу, крупнейшем аэропорту Лондона, сегодня достигла +40,2°C, что стало новым британским рекордом.

Ранее сегодня в Чарлвуде, графство Суррей, была зафиксирована температура +39,1°C, что побило предыдущий рекорд +38,7°C, установленный в 2019 году в Кембриджском ботаническом саду.

Синоптики прогнозируют, что жара усилится еще больше – до +41°C.

Изнуряющая жара уже привела к значительным сбоям в поездках: вчера аэропорт Лутона был вынужден приостановить полеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы.

Сегодня полиция заявила, что часть дороги с двусторонним движением в Кембриджшире после деформации на жаре выглядела как "скейт-парк".

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что июль 2022 года в Украине будет более жарким, чем при климатической норме.

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Оксана Житнюк

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