Британию накрыла аномальная 40-градусная жара: установлен новый температурный рекорд
В Великобритании зафиксирован новый температурный рекорд – температура воздуха достигла более +40°C. Об этом сообщает SkyNews.
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Температура в Хитроу, крупнейшем аэропорту Лондона, сегодня достигла +40,2°C, что стало новым британским рекордом.
Ранее сегодня в Чарлвуде, графство Суррей, была зафиксирована температура +39,1°C, что побило предыдущий рекорд +38,7°C, установленный в 2019 году в Кембриджском ботаническом саду.
Синоптики прогнозируют, что жара усилится еще больше – до +41°C.
Изнуряющая жара уже привела к значительным сбоям в поездках: вчера аэропорт Лутона был вынужден приостановить полеты из-за дефекта взлетно-посадочной полосы.
Сегодня полиция заявила, что часть дороги с двусторонним движением в Кембриджшире после деформации на жаре выглядела как "скейт-парк".
- Ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что июль 2022 года в Украине будет более жарким, чем при климатической норме.
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