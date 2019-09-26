Британская принцесса Беатрис обручилась: фото

Принцесса Беатрис (Фото: EPA)

Британская принцесса Беатрис обручилась с итальянским аристократом Эдуардо Мапелло Моцци. Об этом сообщили ее родители - герцог и герцогини Йоркские, передает BBC.

31-летняя Беатрис - внучка королевы Елизаветы II. Она девятая в очереди на британский престол.

Помолвка состоялась в Италии. Брак запланирован на следующий год.

"Мы оба очень рады отправиться в эту жизненное приключение, - говорится в заявлении пары. - У нас столько общих интересов и ценностей, и мы знаем, что это будет поддерживать нас в будущем - во все эти годы, полные любви и счастья".

Корреспондент BBC по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд говорит, что Беатрис и Эдуардо встречаются уже около двух лет. На публике их видели всего несколько раз.

В прошлом году вышла замуж сестра Беатрис - принцесса Евгения.

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