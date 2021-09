Британские пограничники задержали яхту с двумя тоннами кокаина на £160 млн: видео

Британские правоохранители задержали у берегов города Плимут яхту, которая перевозила более 2 тонн кокаина. Арестованы шесть человек, сообщает BBC.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) оценивает розничную стоимость наркотиков примерно в £160 миллионов.

Арестованные – британец из города Стоктон-он-Тис и пятеро никарагуанцев в возрасте от 24 до 49 лет.

Группа плыла из Карибского моря на яхте люкс-класса под ямайским флагом, когда их перехватили в 80 милях от побережья в международных водах. Яхту взяли на абордаж бойцы пограничной службы и офицеры NCA.

