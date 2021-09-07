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Метадон в садовых скульптурах. Киевлянка организовала поставки наркотиков в Донецк: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 17:21
Видео: СБУ
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Служба безопасности заявила о ликвидации канала контрабанды метадона в оккупированный Донецк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, поставки наркотиков организовала безработная жительница Киева, в Донецке у нее была сообщница.

В СБУ отмечают, что наркотики перемещали не через линию разграничения, а через границу с Россией.

Следствие установило, что метадон прятали в гипсовых садово-парковых скульптурах и горшках для растений, после чего отправляли его сообщникам в РФ – под видом обычных посылок через водителей микроавтобусов.

Из России наркотики через неподконтрольные участка границы перевозили в оккупированный Донецк. Там метадон фасовали и продавали.

По данным спецслужбы, этот канал сбыта наркотиков существовал почти год. Ежемесячно перевозили по 2-3 партии, каждая из которых стоила примерно 4 млн грн.

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза более 1,4 кг метадона.

Киевлянку, которую подозревают в организации канала, задержали. Ей сообщили о подозрении в контрабанде наркотиков и незаконном их производстве и пересылке.

  • 12 августа Украина и США подписали меморандум о совместном противодействии транснациональному наркотрафику.

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Наталия Медведева
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сбу наркотики метадон Донецк
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