Служба безопасности заявила о ликвидации канала контрабанды метадона в оккупированный Донецк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным следствия, поставки наркотиков организовала безработная жительница Киева, в Донецке у нее была сообщница.
В СБУ отмечают, что наркотики перемещали не через линию разграничения, а через границу с Россией.
Следствие установило, что метадон прятали в гипсовых садово-парковых скульптурах и горшках для растений, после чего отправляли его сообщникам в РФ – под видом обычных посылок через водителей микроавтобусов.
Из России наркотики через неподконтрольные участка границы перевозили в оккупированный Донецк. Там метадон фасовали и продавали.
По данным спецслужбы, этот канал сбыта наркотиков существовал почти год. Ежемесячно перевозили по 2-3 партии, каждая из которых стоила примерно 4 млн грн.
В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза более 1,4 кг метадона.
Киевлянку, которую подозревают в организации канала, задержали. Ей сообщили о подозрении в контрабанде наркотиков и незаконном их производстве и пересылке.
- 12 августа Украина и США подписали меморандум о совместном противодействии транснациональному наркотрафику.
Читайте также: В одесском порту нашли "товар" итальянской мафии. В бананах был кокаин на $10 млн – видео
Комментарии