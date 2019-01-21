Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.01.2019, 12:40

БТР упал в ущелье непризнанной Абхазии: погибли военные РФ

БТР упал в ущелье непризнанной Абхазии: погибли военные РФ - Фото
Иллюстрационное фото: EPA

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий аварии

Реклама
Реклама

Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Реклама

Комиссия военного округа рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

9 августа 2018 года "премьер-министр" непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП.

Отправить:
Распечатать:
Теги: российские военные, абхазия, бтр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 