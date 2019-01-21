БТР упал в ущелье непризнанной Абхазии: погибли военные РФ

Иллюстрационное фото: EPA

Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", - отметили в пресс-службе ЮВО.

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Комиссия военного округа рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).

9 августа 2018 года "премьер-министр" непризнанной Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП.