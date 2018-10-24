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24.10.2018, 11:50

"Будем доминировать в космосе": США создадут новый род войск

"Будем доминировать в космосе": США создадут новый род войск - Фото
Майкл Пенс (фото - Getty Images)

Вице-президент США Майкл Пенс не исключает возможность обеспечения будущих космических войск ядерным оружием

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Космические войска США будут созданы к 2020 году. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на вице-президента Майкла Пенса.

"Космос – точно такое же потенциальное поле битвы, как суша, небо и море, и Америка будет доминировать там точно так же, как сейчас мы доминируем здесь на Земле", - заявил Пенс.

По словам вице-президента, командование космических войск будет сформировано по образцу и подобию командования войск специального назначения.

Кроме того, Агентство космического развития будет заниматься разработкой новых технологий. Издание The Washington Post пишет, что в США не исключают возможность обеспечения будущих космических войск ядерным оружием. "Хотя использование ядерного оружия сейчас запрещено, мир всегда достигается силой", - отметил Пенс.

Также чиновник подчеркнул, что космические войска будут отдельной структурой, действующей наравне с ВВС и армией США. В то же время, в Конгрессе скептически настроены к такого рода заявлениям: мол, вопросы космоса должны всегда оставаться в ведении военно-воздушных сил.

В прошлом месяце в ВВС США уже заявили, что в ряды космических сил войдет 13 тыс человек. Бюджету страны такая затея обойдется в $13 млрд за первые пять лет.

21 октября Соединенные Штаты заявили о выходе из договора с Россией о контроле над ядерным вооружениемА месяцем ранее РФ и Гватемала договорились не размещать первыми оружие в космосе.

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Ранее президент США Дональд Трамп уже анонсировал создание космических войск.

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Теги: космические войска, США, майкл пенс
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