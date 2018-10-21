США выходят из договора с Россией о ядерных вооружениях

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Соглашение было подписано в 1987-м между США и СССР и запрещало ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км

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Соединенные Штаты выходят из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением, подписанный в 1987 году. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает The Guardian.

Договор запрещал ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км. Подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, он привел к уничтожению почти 2700 ракет ближнего и среднего радиуса действия и прекращению опасного противостояния между США СССР.

Отмечается, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон – давний противник договоров о контроле над вооружениями. Он заявлял, что Россия нарушает соглашение от 1987-го.

Согласно условиям договора, для выхода из него США потребуется шесть месяцев.

Эксперты, как пишет издание, заявляют о самом серьезном с 1980-х кризисе в контроле над ядерным оружием.

18 октября стало известно, что Россия модернизирует бункеры для хранения ядерного вооружения в Калининградской области.