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21.10.2018, 07:24

США выходят из договора с Россией о ядерных вооружениях

США выходят из договора с Россией о ядерных вооружениях - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Соглашение было подписано в 1987-м между США и СССР и запрещало ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км

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Соединенные Штаты выходят из договора с Россией о контроле над ядерным вооружением, подписанный в 1987 году. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает The Guardian.

Договор запрещал ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км. Подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, он привел к уничтожению почти 2700 ракет ближнего и среднего радиуса действия и прекращению опасного противостояния между США СССР.

Отмечается, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон – давний противник договоров о контроле над вооружениями. Он заявлял, что Россия нарушает соглашение от 1987-го.

Согласно условиям договора, для выхода из него США потребуется шесть месяцев.

Эксперты, как пишет издание, заявляют о самом серьезном с 1980-х кризисе в контроле над ядерным оружием.

18 октября стало известно, что Россия модернизирует бункеры для хранения ядерного вооружения в Калининградской области. 

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Теги: Договор об оружии, дональд трамп, ядерное соглашение, соглашение сша и рф
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