"Будьмо!" Макрон под украинские тосты выпивал на террасе ресторана – видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон под украинский тост "Будьмо!" поднял бокал на террасе ресторана, которые начали открываться после смягчения карантина. Об этом сообщает посольство Украины во Франции.

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На кадрах видно, что Макрон взял бокал с оранжевым напитком, похожим на Апероль. Кто-то за кадром несколько раз крикнул "Будьмо!"

Макрон узнал украинский тост, сказал "за Украину!" и поднял бокал.

"Пусть живет французско-украинская дружба", – подписали видео на страничке посольства.

20 мая президент Владимир Зеленский сказал, что чувствует ослабление позиции Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России. По его мнению, они должны сильнее поддерживать Украину.

Марк Сировой

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