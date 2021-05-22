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"Будьмо!" Макрон под украинские тосты выпивал на террасе ресторана – видео

22.05.2021, 10:41
Эмманюэль Макрон (скриншот видео BFM TV, Посольство України у Франції, Facebook)

Президент Франции Эмманюэль Макрон под украинский тост "Будьмо!" поднял бокал на террасе ресторана, которые начали открываться после смягчения карантина. Об этом сообщает посольство Украины во Франции.
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На кадрах видно, что Макрон взял бокал с оранжевым напитком, похожим на Апероль. Кто-то за кадром несколько раз крикнул "Будьмо!"

Макрон узнал украинский тост, сказал "за Украину!" и поднял бокал.

"Пусть живет французско-украинская дружба", – подписали видео на страничке посольства.

Марк Сировой
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эмманюэль макрон будьмо терраса тост ресторан
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