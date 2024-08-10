Будут жесткие этнические чистки. Аналитик о возможных последствиях заморозки войны
В случае заморозки войны по линии фронта оккупированные территории останутся за Россией, которая проведет там масштабные этнические чистки. Об этом в интервью LIGA.net заявил аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский.
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Реализация предложений по прекращению огня на линии фронта, по его словам, не приведет к немедленному возвращению территории Украины.
Запад, по словам аналитика, к оккупированным землям будет относиться как к странам Балтии во время холодной войны – непризнание аннексии, предупредил он. Но де-факто была бы территориальная уступка.
"Страны Балтии сохранили территориальную целостность, ощущение истории, язык, культуру, как и советская Украина. На оккупированных украинских территориях – жестокие этнические чистки. Там не останется население, которое потом требовало бы освобождения", – предостерег Бжезинский.
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