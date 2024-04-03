Глава Запорожского облсовета об оккупации: Возвращается советчина в худшем ее проявлении

Елена Жук (Фото: Facebook)

Российские захватчики возвращают на временно оккупированные территории Украины "советчину в худшем ее проявлении". Об этом в комментарии LIGA.net сообщила глава Запорожского областного совета Елена Жук.

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По ее словам, люди месяцами не получают заработную плату, стоят в очередях для получения социальных и банковских услуг, не имеют возможности защитить свои права и получить качественный сервис.

"Если коротко, то на временно оккупированных территориях возвращается советчина в худшем ее проявлении <...> Цензура, тотальный контроль поведения в интернете, прослушивание телефонов и разговоров в очередях – новые реалии для людей, привыкших жить в демократическом обществе при украинской власти", – заявила Жук.

Без российского паспорта украинцы в оккупации не могут получить доступ к медицинской помощи, соцвыплатам и работе.

"Принуждение во всех сферах – в том числе в привлечении наших людей к вражескому войску. Оккупанты ставят на учет подростков, проводят зомбирование в школах и колледжах, организовывают агрессивные информационные кампании, чтобы заставить украинцев воевать против украинцев", – рассказала глава Запорожского облсовета.

Отвечая на вопрос, сколько украинцев Россия уже привлекла в ряды своей армии, Жук сказала, что точных данных нет, "ведь цифры, озвученные вражескими каналами, лживы, как и все, что они говорят".

22 марта, комментируя последствия псевдовыборов для украинцев в оккупации, представитель ГУР Юсов в комментарии для LIGA.net рассказал, что российские военные рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы, ключевой угрозой для населения является увеличение принудительной мобилизации.

рассказал, что российские военные рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы, ключевой угрозой для населения является увеличение принудительной мобилизации. Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев заявил LIGA.net, что России для формирования двух военных округов не хватает 200 000 штыков, это количество будет компенсироваться путем "драконовского уровня" мобилизации на временно оккупированных территориях Украины и вербовкой наемников из стран Африки и Ближнего Востока.

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