Голова Запорізької облради: На окуповані території повертається радянщина в найгіршому прояві

Олена Жук (Фото: Facebook)

Російські загарбники повертають на тимчасово окуповані території України "радянщину в гіршому її прояві". Про це в коментарі LIGA.net повідомила голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

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За її словами, люди місяцями не отримують заробітні плати, стоять у чергах для отримання соціальних та банківських послуг, не мають можливості захистити свої права та отримати якісний сервіс.

"Якщо коротко, то на тимчасово окупованих територіях повертається радянщина в гіршому її прояві <...> Цензура, тотальний контроль поведінки в інтернеті, прослуховування телефонів і розмов у чергах – нові реалії для людей, які звикли жити в демократичному суспільстві за української влади", – заявила Жук.

Без російського паспорта українці в окупації не можуть отримати доступ до медичної допомоги, соцвиплат і роботи.

"Примус в усіх сферах – зокрема в залученні наших людей до ворожого війська. Окупанти ставлять на облік підлітків, проводять зомбування в школах та коледжах, організовують агресивні інформаційні кампанії, щоб змусити українців воювати проти українців", – розповіла глава Запорізької облради.

Відповідаючи на запитання, скільки українців Росія вже залучила до лав своєї армії, Жук сказала, що точних даних немає, "адже цифри, озвучені ворожими каналами, є брехливими, як і все, що вони кажуть".

22 березня, коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації, представник ГУР Юсов у коментарі для LIGA.net розповів, що російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації.

розповів, що російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації. Полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов заявив LIGA.net, що Росії для формування двох військових округів не вистачає 200 000 штиків, ця кількість компенсуватиметься шляхом "драконівського рівня" мобілізації на тимчасово окупованих територіях України та вербуванням найманців із країн Африки та Близького Сходу.

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