Был охранником в концлагере. 100-летний немец обвинен в соучастии в убийстве 3518 человек
В Германии 100-летнего гражданина обвинили в том, что он выполнял обязанности охранника в концлагере Заксенхаузен, в котором во время Второй мировой войны погибли более 100 000 человек, а также в соучастии в в убийствах по 3518 пунктам. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Прокуратура Бранденбурга обвиняет бывшего охранника в материальном и преднамеренном содействии убийствам в Заксенхаузене, где он служил с 1942 по 1945 год.
Прокуроры утверждают, что этот человек, несмотря на свой возраст, годен для судебного разбирательства.
"Этот случай – важный пример для очень пожилых людей, переживших немецкие концентрационные лагеря и лагеря смерти. Правосудие не остановить, даже в старости", – сказал вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер.
Как отмечается, в течение многих лет система правосудия Германии не допускала осуждения охранников и работников низкого ранга, настаивая на конкретных доказательствах личной вины. Ситуация изменилась с осуждением в 2011 году Джона Демьянюка, который был охранником в лагере смерти Собибор в оккупированной нацистами Польше. Он был осужден по 28 000 пунктов обвинения в соучастии в убийстве.
- 5 февраля сообщалось, что в Германии 95-летнюю Ирмгард Ф., которая во время Второй мировой войны работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф, обвинили в пособничестве массовым убийствам.
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