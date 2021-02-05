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95-летнюю немку обвинили в пособничестве массовым убийствам в концлагере Штуттгоф

05.02.2021, 18:52
95-летнюю немку обвинили в пособничестве массовым убийствам в концлагере Штуттгоф - Фото
Штуттгоф (Фото: EPA/PIOTR WITTMAN)

В Германии 95-летняя Ирмгард Ф., которая во время Второй мировой войны работала на коменданта нацистского концлагеря, обвинена в пособничестве массовым убийствам. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, Ирмгард Ф., проживающей в доме престарелых в Пиннеберге близ Гамбурга, предъявлены обвинения в связи с более чем 10 000 убийств, а также в соучастии в покушении на убийство.

Она была секретарем коменданта СС в концлагере Штуттгофе, недалеко от современного Гданьска, где во время Второй мировой войны погибло около 65 000 заключенных.

Как сообщается, пока неясно, предстанет ли она перед судом – это должен решить суд по делам несовершеннолетних в земле Шлезвиг-Гольштейн. На момент совершения преступлений Ирмгард Ф. не исполнилось 21 года, поэтому она считается несовершеннолетней.

Она утверждала, что не знала, что в лагере людей убивают газом.

Прокуроры допросили Ирмгард Ф. и начали расследование ее дела в 2016 году. Один прокурор беседовал с выжившими в Штуттгофе, которые сейчас живут в Израиле.

В обвинительном заключении говорится, что Ирмгард Ф. "помогала виновным в систематических убийствах еврейских заключенных, польских партизан и советских военнопленных, выполняя функции стенографистки и секретаря коменданта лагеря" в период с июня 1943 года по апрель 1945 года.

Экс-комендант Пауль Вернер Хоппе был приговорен к девяти годам тюремного заключения в Бохуме в 1957 году.

Концлагерь Штуттгоф был основан в 1939 году на территории оккупированной нацистами Польши. Охрана начала использовать там газовые камеры в июне 1944 года.

Около 100 000 заключенных содержались в Штуттгофе в ужасных условиях – многие умерли от болезней и голода, некоторых отравили газом, а другим сделали смертельные инъекции.

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Наталия Медведева
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Вторая мировая война Штуттгоф холокост концлагерь

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