"Детей бросали в овраг". СБУ показала архивы о Бабьем Яру и концлагере на Сырце – 18+
Сегодня, в День памяти жертв Холокоста, Служба безопасности Украины опубликовала в Telegram архивы о событиях в Бабьем Яру – местности в Киеве, где во время второй мировой войны массово расстреливали людей, включая почти все еврейское население Киева. В документах также рассказывается о концлагере на Сырце.
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СБУ пишет, что в документах речь идет о массовых расстрелах евреев с 25 сентября по 10 октября 1941-го. Правоохранители опубликовали протокол допроса о тех событиях киевлянки Марии Луценко, которая проживала на улице Мельникова (сейчас – Ильенко).
"Я лично видела, как людей раздевали до нижнего белья и расстреливали над обрывом, детей бросали не стреляя<...> Однажды после расстрела к нам во двор пришел 18-летний подросток, весь окровавленный, попросил дать ему воды и ушел. Он объяснил, что упал в овраг невредимый и после окончания расстрела выбрался из трупов и убежал", – говорила Луценко.
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Она также рассказала, что нацисты пытались скрыть следы своих преступлений перед отступлением. По ее словам, в августе 1943-го они начали откапывать и сжигать трупы.
Еще Луценко говорила, что рядом с Бабьим Яром был Сырецкий концлагерь, где содержали арестованных и военнопленных.
"Я специально около лагеря никогда не была, часто проходя мимо – видела травлю собаками заключенных, слышала крики и стоны. Вид у заключенных был изнеможенный. Все они были оборваны. По рассказам знаю, что из этого лагеря мало возвращались", – рассказала она.
Другие архивные документы о событиях тех годов доступны по ссылке.
- 15 января мемориальный центр Бабий Яр опубликовал около 300 000 документов прошлого века.
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