UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Детей бросали в овраг". СБУ показала архивы о Бабьем Яру и концлагере на Сырце – 18+

27.01.2021, 10:37
Бабий Яр (фото - BABYN YAR Holocaust Memorial Center, Facebook)

Сегодня, в День памяти жертв Холокоста, Служба безопасности Украины опубликовала в Telegram архивы о событиях в Бабьем Яру – местности в Киеве, где во время второй мировой войны массово расстреливали людей, включая почти все еврейское население Киева. В документах также рассказывается о концлагере на Сырце.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

СБУ пишет, что в документах речь идет о массовых расстрелах евреев с 25 сентября по 10 октября 1941-го. Правоохранители опубликовали протокол допроса о тех событиях киевлянки Марии Луценко, которая проживала на улице Мельникова (сейчас – Ильенко).

"Я лично видела, как людей раздевали до нижнего белья и расстреливали над обрывом, детей бросали не стреляя<...> Однажды после расстрела к нам во двор пришел 18-летний подросток, весь окровавленный, попросил дать ему воды и ушел. Он объяснил, что упал в овраг невредимый и после окончания расстрела выбрался из трупов и убежал", – говорила Луценко.

Смотрите также: Рождественские репрессии. СБУ опубликовала архивы КГБ по операции "Блок" – фото

Нажимайте на фото, чтобы увеличить

Она также рассказала, что нацисты пытались скрыть следы своих преступлений перед отступлением. По ее словам, в августе 1943-го они начали откапывать и сжигать трупы.

Еще Луценко говорила, что рядом с Бабьим Яром был Сырецкий концлагерь, где содержали арестованных и военнопленных.

"Я специально около лагеря никогда не была, часто проходя мимо – видела травлю собаками заключенных, слышала крики и стоны. Вид у заключенных был изнеможенный. Все они были оборваны. По рассказам знаю, что из этого лагеря мало возвращались", – рассказала она.

Другие архивные документы о событиях тех годов доступны по ссылке.

СПРАВКА. По данным мемориального центра Холокоста Бабий Яр, на этом месте в 1941-43 годах нацисты расстреляли от 70 000 до 100 000 человек, включая почти все еврейское население Киева. В 2025-26 годах планируется закончить строительство музея трагедия.  

Читайте также: Создано приложение, рассказывающее об истории "Бабьего Яра" в дополненной реальности

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Бабий Яр сбу холокост архив расстрелы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 