Рождественские репрессии. СБУ опубликовала архивы КГБ по операции "Блок" – фото

В 1970-х годах КГБ СССР проводил операцию "Блок" против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы. Об этом сообщает в Telegram Служба безопасности Украины, опубликовавшая архивы КГБ и фото вертепов.

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Как сообщается, в январе 1972-го в одной из львовских квартир на вертеп вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские деятели искусства. Они ходили поздравлять друзей, среди которых были и другие известные украинцы.

А уже 13 января КГБ отчиталось перед секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом о начале операции "Блок" против интеллигенции, пишет СБУ. В отчете говорится об обысках и задержаниях.

В документе КГБ обосновывает операцию "показаниями" арестованного бельгийского диссидента украинского происхождения Ярослава Добоша. КГБ называет его "эмиссаром зарубежного националистического центра" и пишет, что он сообщил "о преступных контактах с националистически настроенными лицами по делу "Блок".

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Другие архивные документы (в том числе отчеты по колядованию в Киеве и Львове), а также фото из дела "Блок" доступны по ссылке.

Как сообщает СБУ, по делу "Блок" были арестованы поэты Василий Стус и Иван Светличный, писатель Евгений Сверстюк, общественный деятель Вячеслав Черновол, внучка Ивана Франко Зиновия и другие.

Репрессии продолжались и дальше, пишет СБУ. В начале 1974-го на имя уже нового секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого был направлен секретный донос о подготовке "националистично настроенными лицами новогодних колядок".

В СБУ отмечают, что советская власть устраивала прослушки телефонов и слежки, организовывала усиленные отряды милиции и дружинников в местах появления колядников.

28 ноября 2020-го СБУ показала архивы дела о расстреле за перепись населения после Голодомора.

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Марк Сировой

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