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Аварии происходили и до 1986 года. СБУ рассекретила документы об аварии на ЧАЭС

Аварии происходили и до 1986 года. СБУ рассекретила документы об аварии на ЧАЭС - Фото
Презентация книги о ЧАЭС (Фото - пресс-служба СБУ)
22.06.2020, 12:05

Большинство документов из архива СБУ о строительстве и аварии на ЧАЭС опубликованы впервые

Государственный архив Службы безопасности Украины и украинский Институт нацпамяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", в который опубликованы документы, охватывающие период от начала 1970 годов и до октября 1986 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликовали впервые: "К слову, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС происходили и до апреля 1986 года, однако их скрыли". 

Директор госархива СБУ Андрей Когут рассказал, что среди документов, вошедших в книгу, есть сообщения об аварии, произошедшей до 1986 года, транскрипция телефонных переговоров в ночь 26 апреля (когда произошла авария), экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве саркофага.

Глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки".

  • 29 мая Чернобыльскую зону отчуждения снова открыли для посещений после жесткого карантина. 

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Владислав Сердюк
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