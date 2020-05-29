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Чернобыльскую зону отчуждения снова откроют для посещений

Чернобыльскую зону отчуждения снова откроют для посещений - Фото
Фото: Сергей Долженко/ЕРА
29.05.2020, 18:26

Но визиты туда будут разрешены только при условии соблюдения определенных рекомендаций

Зону отчуждения открывают для посещений, но с некоторыми ограничениями, сообщает в Facebook Государственное агентство по управлению зоной отчуждения. Конкретную дату возобновления проведения экскурсий и других мероприятий в ведомстве пока не называют.

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Для посетителей зоны отчуждения разработали временные рекомендации, которым советуют следовать до конца адаптивного карантина, говорится в сообщении. Так, во время посадки в автобус всем обязательно будут мерить температуру, а также будут проверять наличие масок, одноразовых перчаток и антисептиков. Обязательным останется и соблюдение социальной дистанции. 

Пресс-служба агентства подчеркивает, что если хотя бы у одного из группы экскурсантов будет зафиксирована повышенная (выше 37,2) температура или обнаружены признаки респираторного заболевания, в зону отчуждения не пустят всю группу. Группы могут состоять максимум из десяти человек.

Работать в период адаптивного карантина будет только один маршрут, рассчитанный на один день: село Залесье - города Чернобыль и Припять - объект "Чернобыль-2" - село Копачи - обзорная площадка ЧАЭС. Все передвижения по маршруту будут происходить по фиксированному графику, чтобы избежать скопления людей из разных групп в одном месте.

Полностью все ограничения должны снять после окончания карантина.

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Дарья Мостовая
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