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"Была решительная поддержка США". В боях у озера Чад погибли шесть солдат и 22 боевика

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 07:35
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Шесть солдат и по меньшей мере 22 джихадиста погибли в ходе боев в районе озера Чад в центральной в Африке. Об этом сообщает AFP.

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Военные объединенных сил Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада (MNJTF) проводили трехнедельную операцию по зачистке. В итоге были убиты шесть солдат, 23 военных получили ранения. 

"По меньшей мере 22 террориста были нейтрализованы", – говорится в заявлении MNJTF. Были уничтожены авто и мотоциклы боевиков, а также изъяты автоматы АК-47. 

Сообщается, что войска также обнаружили и уничтожили "артиллерийские огневые точки".

Объединенные силы охарактеризовали операцию, как "успех", заявив, что они получили "решительную поддержку со стороны американских партнеров".

Регион вокруг озера Чад, граничащего с Нигерией, Нигером, Камеруном и Чадом, стал убежищем для боевиков Боко Харам и связанных с ИГ джихадистов.

  • 20 апреля президента Чада убили на фронте через день после победы на выборах.

Владислав Сердюк
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боевики нигерия боко харам Чад MNJTF
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