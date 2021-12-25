"Была решительная поддержка США". В боях у озера Чад погибли шесть солдат и 22 боевика
Шесть солдат и по меньшей мере 22 джихадиста погибли в ходе боев в районе озера Чад в центральной в Африке. Об этом сообщает AFP.
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Военные объединенных сил Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада (MNJTF) проводили трехнедельную операцию по зачистке. В итоге были убиты шесть солдат, 23 военных получили ранения.
"По меньшей мере 22 террориста были нейтрализованы", – говорится в заявлении MNJTF. Были уничтожены авто и мотоциклы боевиков, а также изъяты автоматы АК-47.
Сообщается, что войска также обнаружили и уничтожили "артиллерийские огневые точки".
Объединенные силы охарактеризовали операцию, как "успех", заявив, что они получили "решительную поддержку со стороны американских партнеров".
Регион вокруг озера Чад, граничащего с Нигерией, Нигером, Камеруном и Чадом, стал убежищем для боевиков Боко Харам и связанных с ИГ джихадистов.
- 20 апреля президента Чада убили на фронте через день после победы на выборах.
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