Президент Чада умер на передовой на следующий день после победы на выборах – армия

Правивший в Чаде с 1990 года президент Идрисс Деби умер на передовой на следующий день после объявления его победы на выборах. Об этом заявил на телевидении официальный представитель армии Чада, пишет Reuters.

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Как уточняет Al Jazzera, вчера были объявлены предварительные результаты выборов президента 11 апреля, на них Деби набрал 79,3% голосов. Впервые он пришел к власти в результате восстания в 1990.

В кампании Деби заявляли, что он присоединится к войскам, сражающимся с так называемыми "террористами", пишет Reuters. Это произошло после того, как повстанцы, базировавшиеся вдоль северной границы с Ливией, продвинулись на сотни километров к югу в сторону столицы Нджамены.

Причина смерти Деби пока не выяснена, пишет Reuters. В то же время Al Jazeera сообщает, что президент Чада умер от ран, полученных на передовой.

В Reuters пишут, что представитель армии объявлял о смерти президента в окружении группы офицеров, которых он назвал "Национальным советом переходного периода". По сообщению Al Jazeera, временным главой государства назначен Генерал Махамат Кака – сын покойного лидера.

"Национальный совет переходного периода заверяет народ Чада в том, что были приняты все меры для обеспечения мира, безопасности и республиканского порядка", – сказал спикер армии.

Западные страны рассматривали Деби как союзника в борьбе с исламистскими экстремистскими группировками, пишет Reuters. Такими как террористы Боко Харам в бассейне озера Чад и группами, связанными с террористическими организациями в Сахеле Аль-Каида и Исламское государство. Его смерть может стать ударом для Франции, которая базировала свои контртеррористические войска в Сахеле в столице Чада Нджамене.

Деби также имел дело с растущим общественным недовольством из-за его управления нефтяными богатствами Чада и репрессиями против оппонентов, пишут в агентстве. Его победа на выборах давала ему шестой срок полномочий, но голосование 11 апреля было бойкотировано несколькими лидерами оппозиции.

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Марк Сировой

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