Бывший президент Египта скончался в зале суда, где его судили

Мухаммед Мурси (фото - ЕРА)

Бывший президент Египта, 67-летний Мухаммед Мурси, которого в 2013 году свергли военные, скончался после обморока в зале суда. Об этом сообщило государственное телевидение, передает BBC.

Суд проходил в Каире. После свержения в 2013-м Мурси обвинили шпионаже в пользу исламистской группировки ХАМАС, с тех пор он находился под стражей. Кроме того, новые египетские власти начали преследование сторонников экс-президента Братьев-мусульман.

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