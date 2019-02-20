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20.02.2019, 09:38

В Египте задержали и выслали журналиста The New York Times

В Египте задержали и выслали журналиста The New York Times - Фото
Дэвид Киркпатрик (фото - аккаунт в Facebook)

Накануне Дэвид Киркпатрик издал книгу "В руки солдат", критикующую действующего президента Египта

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18 февраля власти Египта без объяснения причин задержали и выслали из страны журналиста The New York Times Дэвида Киркпатрика. Об этом сообщает редакция газеты.

"48-летний Дэвид Киркпатрик был задержан по прибытии в аэропорт Каира в понедельник вечером сотрудниками службы безопасности. Спустя несколько часов после того, как ему официально отказали во въезде в страну, у него конфисковали телефон и содержали без еды и воды в течение семи часов", - сказано в сообщении.

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Газета уточняет, что во вторник утром, 19 февраля, ближайшим рейсом его депортировали в Лондон.

Каир не объяснил, за что ему запретили въезд в страну. Однако, как отмечает NYT, недавно он издал книгу о Египте "В руки солдат", которая "явно раздражает власть" Египта. В своей книге он описывает события так называемой Арабской весны 2011 года и беспорядках, сопровождающих военный переворот в 2013 году, когда к власти пришел действующий президент Абдула-Фаттах Ас-Сиси.

Киркпатрик возглавлял каирское бюро газеты с 2011 по 2015 годы.

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Теги: Египет, задержание, журналист, The New York Times, Дэвид Киркпатрик
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