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15.02.2019, 21:10

ТАСС уволило журналистку за расследование о "поваре Путина"

ТАСС уволило журналистку за расследование о "поваре Путина" - Фото
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Автор договорилась о публикации в другом издании, ТАСС настаивал на использовании псевдонима

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Российское государственное информагенство ТАСС отказалось печатать расследование журналистки Дарьи Бурлаковой о питании в московских школах и детских садах, поскольку в тексте упоминался Евгений Пригожин и его компания Комбинат питания Конкорд. Затем журналистке настойчиво предложили уволиться. Об этом сообщает Медуза.

Сразу после отказа Бурлакова договорилась о публикации материала в Новой газете, но руководство ТАСС предложило ей либо не подписывать текст своим именем, либо уволиться.

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"Получив от меня отказ общаться на языке ультиматума и просьбу не отвлекать незаконными требованиями от работы, в скором времени мне уже в другом тоне предложили завершить сотрудничество по соглашению сторон на подходящих мне условиях», - сказала Бурлакова, добавив, что уволилась с должности редактора ТАСС в январе 2019 года.

В расследовании, опубликованном в Новой газете, Бурлакова рассказывает о выходе компаний Пригожина на рынок питания для московских школ и детских садов. Была организована поставка питания по "бортовой" схеме - когда в школы привозят полуфабрикаты и разогревают, а не готовят блюда на месте. При такой схеме не предусмотрено питание для аллергиков и тех, кто не переносит коровье молоко.

Ранее сообщалось, что частную армию Путина создал российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого часто называют "поваром президента".

Подробнее о "поваре Путина" и его роли в создании тайных армий РФ читайте в нашем спецпроекте Зверь у ворот

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Теги: сми, свобода слова, журналист, евгений пригожин, тасс
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