ЧВК Вагнера: журналисты узнали, кто ее придумал и оплачивает

Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Создать российскую частную военную компанию, которая получила название "группа Вагнера" (ЧВК Вагнера) придумало руководство Генштаба Вооруженных сил России в 2010 году, а реализацию проекта решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что у военного руководства РФ с 2009 года была идея создать частную группу из силовиков, которые вышли на пенсию и имеют опыт боевых действий. В июне 2010 года они обсуждало эту идею с создателем первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes Эбен Барлоу, пишут журналисты расследователи.

Реклама

В 2012 году создание ЧВК новый глава генштаба Валерий Герасимов согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным, а в 2013 году туда начали набирать наемников, рассказал источник The Bell в частных военных структурах.

По оценке издания, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" 7-10 тысяч наемников.

Организацией ЧВК предложили заняться именно Пригожину, поскольку он не входил в ближайшее окружение Путина и "намного дольше оставался в тени", утверждает The Bell.

По данным журналистов, сначала Пригожин не стремился участвовать в проекте из-за отсутствия очевидной выгоды, однако не стал отказываться.

Сам Пригожин в разговоре с изданием свою причастность к ЧВК Вагнера отверг, но, по словам, журналистов, впервые прокомментировал свою связь с этой частной военной компанией.

Читайте также: СМИ нашли связь людей повара Путина с убийством репортеров в ЦАР