Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 23:27

ЧВК Вагнера: журналисты узнали, кто ее придумал и оплачивает

ЧВК Вагнера: журналисты узнали, кто ее придумал и оплачивает - Фото
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

По данным расследователей, идея создания частной военной компании возникла в генштабе ВС РФ, а реализовал проект Пригожин

Реклама
Реклама

Создать российскую частную военную компанию, которая получила название "группа Вагнера" (ЧВК Вагнера) придумало руководство Генштаба Вооруженных сил России в 2010 году, а реализацию проекта решили поручить бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что у военного руководства РФ с 2009 года была идея создать частную группу из силовиков, которые вышли на пенсию и имеют опыт боевых действий. В июне 2010 года они обсуждало эту идею с создателем первой в мире легальной ЧВК Executive Outcomes Эбен Барлоу, пишут журналисты расследователи.

Реклама

В 2012 году создание ЧВК новый глава генштаба Валерий Герасимов согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным, а в 2013 году туда начали набирать наемников, рассказал источник The Bell в частных военных структурах.

По оценке издания, всего в рядах ЧВК с 2014 года могли "служить" 7-10 тысяч наемников.

Организацией ЧВК предложили заняться именно Пригожину, поскольку он не входил в ближайшее окружение Путина и "намного дольше оставался в тени", утверждает The Bell.

По данным журналистов, сначала Пригожин не стремился участвовать в проекте из-за отсутствия очевидной выгоды, однако не стал отказываться.

Сам Пригожин в разговоре с изданием свою причастность к ЧВК Вагнера отверг, но, по словам, журналистов, впервые прокомментировал свою связь с этой частной военной компанией.

Читайте также: СМИ нашли связь людей повара Путина с убийством репортеров в ЦАР

Отправить:
Распечатать:
Теги: евгений пригожин, чвк вагнера, расследование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 