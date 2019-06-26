Бывший президент Грузии поддержал протестующих в Тбилиси

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Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили вчера, 25 июня, выступил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, поддержав ее участников. Об этом сообщает Имеди.

"Очень важно, что вы стойко отстаиваете свои требования. Ваша стойкость обязательно приведет к победе", - сказал экс-президент.

Он подчеркнул, что грузинский народ показал, как защищать свою национальную гордость и доказал, что Россия не может победить.

Вчера главой парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе.

На должности председателя законодательного органа Талаквадзе поддержали 94 депутата и ни одного против. Регистрацию прошел 101 член парламента. В голосовании не приняли участия депутаты Национального движения и Европейской Грузии.

Талаквадзе сменил на посту председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который 21 июня подал заявление об отставке.