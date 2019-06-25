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25.06.2019, 15:20

В Грузии избрали нового главу парламента

В Грузии избрали нового главу парламента - Фото
Арчила Талаквадзе (фото - sputnik-georgia)

В голосовании не принимали участия депутаты Национального движения и Европейской Грузии

Главой парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе. Об этом сообщает Грузия online.

На должности председателя законодательного органа Талаквадзе поддержали 94 депутата и ни одного против. Регистрацию прошел 101 член парламента.

В голосовании не приняли участия депутаты Национального движения и Европейской Грузии.

В парламенте девятого созыва Талаквадзе был лидером парламентского большинства. В 2014 -2016 годах занимал должность заместителя министра внутренних дел Грузии.

В 2012-2014 годах - заместителем министра по исполнению наказаний.

Талаквадзе сменил на посту председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который 21 июня 2019 года подал заявление об отставке.

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Теги: парламент, Грузия, Арчила Талаквадзе
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