Чехия. Коммунисты могут впервые не попасть в парламент - опрос

Андрей Бабиш (фото - facebook.com/AndrejBabis)

В Чехии за коммунистов готовы проголосовать только 4,5% респондентов. Об этом сообщает iDnes со ссылкой на опрос, проведенный Kantar CZ.

Лидером опроса остается партия ANO премьер-министра Андрея Бабиша, за его партию согласны отдать голоса 30% чехов.

На втором месте - партия Пираты, за нее готовы проголосовать 17% чехов.

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Фото: twitter.com/OtazkyVM

Если бы выборы проходили сейчас, то в парламент могли бы пройти правоконсервативная партия ODS (14,5%), ультраправые популисты из SPD (8%), социал-демократы (6%), а также партии STAN и KDU-CSL (по 5 %).

17 ноября 2018 года в Праге проходила массовая акция, участники которой требовали отставки Бабиша.

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