Черенком швабры. В России командир ГРУ и его зам насиловали солдат: минимум 20 жертв

В Хабаровском крае РФ возбуждено уголовное дело против командира воинской части спецназа ГРУ и его заместителя, которые, вымогая деньги, насиловали солдат-срочников в извращенной форме. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

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Он сказал, что имеет в своем распоряжении несколько документов Минобороны РФ для служебного пользования, согласно которым 21 сентября 2021 года прокуратура возбудила уголовное дело сразу по трем преступлениям и двум статьям УК РФ — совершение действий сексуального характера в извращенной форме с применением насилия и превышение должностных полномочий с применением насилия. Один из документов был опубликован на сайте Gulagu.net.

Согласно документу, дел возбуждено против командира 78-ой роты ГРУ Панова и его заместителя Ерушевича. Они якобы вымогали деньги у рядовых и насиловали их в случае отказа.

Преступления происходили в районе Уссурийска в расположении подразделений 14 бригады спецназа ГРУ.

В документе говорится, что в ноября 2020 года на территории Пушкинского полигона в Уссурийске майор требовал деньги от рядового "на нужды роты". Рядовой отказался. Тогда командир роты избил его, раздел догола и подвесил за связанные руки к ветке дерева. Согласно документу, майор взял строительный степлер и пригрозил с его помощью прикрепить половой орган рядового к стволу дерева.

Еще один эпизод произошел в августе 2020 года. Панов угрожал изнасиловать ефрейтора черенком швабры с надетой на него медицинской перчаткой.

В январе 2021 года, согласно опубликованному документу, на территории 78 отдельной роты спецназа ГУР Панов с Ерушевичем в кабинете фельдшера описанным выше способом изнасиловали рядового. При этом капитан снимал происходящее на камеру своего телефона.

Осечкин отмечает, что дело возбудили более года спустя. Это, по его словам, стало возможным после окончания службы солдат-срочников, когда у них появилась возможность дать показания.

По данным Осечкина, от действий Панова пострадали более 20 человек. В основу возбужденных дел легли только те эпизоды, которые подтверждены судебно-медицинскими экспертизами, другие пострадавшие сейчас дают показания.

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Вадим Ребрина

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