"Идиоты". Грозев из Bellingcat обратился к ГРУ РФ: говорит, пытались взломать аккаунт

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев обратился в Twitter к ГРУ РФ в связи с попыткой взлома аккаунта журналиста.

Сообщение Грозева появилось на следующий день после публикации расследования Bellingcat о роли ГРУ во взрывах на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

Он не уточнил, чей именно аккаунт был под атакой, однако написал:

"Уважаемое ГРУ, немножко глупо пытаться взломать с помощью фишинга именно тех журналистов, которые только что раскрыли вашу самую крупную черную операцию".

Грозев пишет, что ГРУ "могли бы подождать день-два и в целом улучшить свои навыки фишинга".

"Переходный сервер на домене .ru? Неуклюжие идиоты", – написал он, добавив соответсвующий скриншот.

Dear GRU, a bit dumb to try to phish-hack exactly the journos who just outed your largest black-op ever. You might have waited a day or two. And generally you might improve your phishing tradecraft. A .ru hop-over server? Bumbling idiots. pic.twitter.com/tPLixrfjSw