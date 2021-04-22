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"Идиоты". Грозев из Bellingcat обратился к ГРУ РФ: говорит, пытались взломать аккаунт

22.04.2021, 15:37
Христо Грозев (Фото: скриншот European Press Prize/Youtube)

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев обратился в Twitter к ГРУ РФ в связи с попыткой взлома аккаунта журналиста.

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Сообщение Грозева появилось на следующий день после публикации расследования Bellingcat о роли ГРУ во взрывах на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

Он не уточнил, чей именно аккаунт был под атакой, однако написал:

"Уважаемое ГРУ, немножко глупо пытаться взломать с помощью фишинга именно тех журналистов, которые только что раскрыли вашу самую крупную черную операцию".

Грозев пишет, что ГРУ "могли бы подождать день-два и в целом улучшить свои навыки фишинга".

"Переходный сервер на домене .ru? Неуклюжие идиоты", – написал он, добавив соответсвующий скриншот.

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В комментариях он также добавил скриншот еще одного электронного письма, написав: "Они продолжают пытаться".

Читайте также интервью Грозева на LIGA.net: Bellingcat и тайны Кремля. Как выглядит передовая войны против спецслужб России

Марк Сировой
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хакер bellingcat гру фишинг взлом Христо Грозев
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