Черногория и Сербия объявили о взаимной высылке послов – конфликт произошел из-за истории
29.11.2020, 09:49
Сербия и Черногория (Иллюстративное изображение - depositphotos.com)
Черногория и Сербия объявили о взаимной высылке послов из-за спора о событиях, происходивших более 100 лет назад. Об этом сообщает BBC.
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Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией "освобождением". Его обвинили во "вмешательстве во внутренние дела Черногории" и "унижении черногорского парламента", а также дали 72 часа, чтобы покинуть страну.
В ответ из Сербии был выслан посол Черногории Тарзан Милошевич. Решение приняли, основываясь на принципе взаимности.
СПРАВКА. В 1918 году Великая народная скупщина Черногории решила объединиться с Сербией в единое государство. Было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое позже стало Югославией. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством. В 2018 году парламент Черногории отменил решение скупщины, принятое в 1918 году.
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